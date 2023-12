Quem vai à comunidade de São Pedrinho, no interior de Passo Fundo, a partir do acesso do Parque da Roselândia, não demora muito para se deparar com lixo jogado na vegetação que fica na beira da estrada e até dentro de um rio. Segundo moradores, há anos veículos saem da cidade para despejar cargas de lixo quase que diariamente nas estradas da região.