Auxiliar do Ypiranga fala em "protagonismo" contra o Itabaiana na estreia em casa pela Série C

Meia Jean Pyerre deve estar entre os titulares do Ypiranga. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

Para estrear bem em casa na Série C do Brasileirão, o Ypiranga terá de acabar com a boa sequência do Itabaiana, adversário deste sábado (19). O time sergipano não perde há oito meses em jogos longe de seus domínios.

A última vez que o Itabaiana perdeu um confronto fora de casa foi em 28 de agosto, quando foi superado pelo Atlético Cearense, na segunda fase da Série D. Depois disso, disputou 10 partidas e somou sete empates e três vitórias.

Para acabar com o retrospecto do adversário e conquistar os primeiros pontos na Série C, o Ypiranga precisará reencontrar o futebol apresentado no Gauchão. Na derrota para o Londrina, na estreia, o time gaúcho teve uma atuação abaixo do esperado, e isso preocupou a comissão técnica.

— Precisamos ser protagonistas em casa. É evidente que a Série C é muito competitiva. A prova já foi a nossa estreia, mas precisamos vencer o Itabaiana dentro do Colosso da Lagoa. Tivemos três baixas em relação ao time do Gauchão e essas peças que saíram vinham jogando muito bem, então é evidente que terá uma mudança na nossa performance, principalmente pela questão de entrosamento — analisou Leandro Nieheus, auxiliar técnico que vai substituir o treinador Matheus Costa na partida deste sábado.

Para superar o Itabaiana e conquistar os primeiros pontos na Terceirona, o auxiliar técnico ressaltou algumas características que serão fundamentais no confronto deste sábado.

— Precisamos fazer um jogo de imposição técnica e tática, procurando ter a bola e sendo contundentes na parte ofensiva. Também precisamos diminuir os erros de transição, principalmente porque é uma característica forte do Itabaiana — ressaltou o auxiliar.

Em relação ao time que enfrentou o Londrina na primeira rodada, o Ypiranga poderá ter duas mudanças: o lateral-esquerdo Caíque, recém-contratado, e o atacante Danielzinho treinaram entre os titulares na atividade de quinta-feira (17). Outra novidade no elenco, o centroavante Maxual, também pode ser uma opção para o setor ofensivo.