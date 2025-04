Técnico do Ypiranga testa positivo para Influenza, e auxiliar vai comandar jogo contra o Itabaiana 

Matheus Costa não vai estar na casamata do Canarinho neste sábado (19). Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O departamento de futebol do Ypiranga anunciou nesta quinta-feira (17) que o técnico Matheus Costa testou positivo para Influenza. Os primeiros sintomas da infecção apareceram durante a viagem do Canarinho para o Paraná, no último final de semana.

O comandante, inclusive, passou mal durante a partida contra o Londrina, na segunda-feira (13), na estreia da Série C do Brasileirão, e não retornou a Erechim com o restante da delegação. Em exames realizados na manhã desta quinta, Matheus Costa positivou para Influenza, e seguirá em isolamento em Curitiba, sua cidade natal.