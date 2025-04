"Eu gosto de fazer gol e foi para isso que eu vim", afirma novo centroavante do Ypiranga

O Ypiranga tem um novo centroavante para a disputa da Série C do Brasileirão. Maxuel , de 25 anos, foi apresentado pelo Canarinho nesta quinta-feira (17) e poderá fazer a sua estreia com a camisa verde e amarela neste fim de semana, contra o Itabaiana.

O jogador foi anunciado pelo time de Erechim na última sexta-feira (11), no último dia da janela de transferências. Ele teve o primeiro contato com a equipe na quarta-feira (16), quando realizou o primeiro treino.

— Eu gosto de fazer gol e foi para isso que eu vim para cá. Eu gosto de receber o jogo, girar e principalmente, sou um jogador que tem muita presença de área. A Série C é uma competição muito difícil, mas o Ypiranga tem um elenco bom e forte, creio que vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Primeiro é ficar entre os oito que classificam, para depois sonhar com o acesso — destacou Maxuel na coletiva de apresentação.

O centroavante iniciou sua trajetória no Primavera e se profissionalizou no Botafogo. Ele também passou por Esperança de Lagos, Farense e Belenenses, ambos de Portugal.

Estreia

O jogador poderá fazer a sua estreia com a camisa verde e amarela neste sábado (19), quando o Ypiranga recebe o Itabaiana, às 19h30min, no Estádio Colosso da Lagoa. No entanto, no treino desta quinta, Cristiano ainda estava no time titular.