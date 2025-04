“Deixamos a desejar em muitos aspectos”, diz técnico do Ypiranga após derrota na estreia da Série C

Equipes se enfrentaram no Estádio VGD, em Londrina.

O Ypiranga não teve uma boa atuação na estreia da Série C do Brasileirão. A derrota por 3 a 1 para o Londrina nesta segunda-feira (14) foi lamentada pelo técnico Matheus Costa, que ressaltou que o resultado "serviu de lição".

Em relação ao time que disputou o Gauchão, o Canarinho teve três mudanças , saíram o zagueiro Heitor, o lateral-esquerdo Heitor Roca e o centroavante Galego. Igor Morais e Pedrinho, estreantes, além de Cristiano ocuparam as respectivas posições.

E esse pode ter sido um dos fatores para justificar a baixa atuação do time. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico auriverde preferiu não citar os motivos, mas ressaltou que não ficou satisfeito com o desempenho.

— Esse jogo fica de lição. A equipe do Londrina competiu muito mais. Os gols deles saíram do volume e do nível de competitividade deles. Não era isso que nós estávamos acostumados a fazer. Fica de aprendizado, porque é uma competição longa e a gente sempre precisa estar pontuando. Hoje deixamos a desejar em muitos aspectos, mas agora é virar a página porque precisamos fazer nosso dever de casa e conquistar três pontos — disse.