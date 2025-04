Be8/UPF conquista pentacampeonato na Copa Não-Me-Toque de Vôlei

Equipe de Passo Fundo ergueu a taça pela quinta vez. Eugenio Siqueira / Comunicação Be8/UPF

A temporada 2025 começou com o pé direito para o voleibol feminino de Passo Fundo. A equipe Be8/UPF sagrou-se, pentacampeã da tradicional Copa Não-Me-Toque de Voleibol, que ocorre no norte do Rio Grande do Sul.

Sob o comando do técnico Gilberto Bellaver, o Giba, a equipe demonstrou domínio e consistência ao longo da competição, que reuniu 12 times nas categorias masculino e feminino. As meninas da Be8/UPF perderam apenas um set em todo o torneio.

Na primeira fase, a equipe venceu o Nutri Vital, de Ibirubá, por 2 sets a 1, e superou a AABB, de Carazinho, por 2 a 0. Com a melhor campanha do grupo, garantiu vaga direta na semifinal, onde reencontrou o time de Ibirubá e venceu com autoridade: 2 a 0.

A final foi diante do Foz Voleibol, de Foz do Iguaçu-PR, que também disputará a Superliga Nacional C em 2025. A equipe de Passo Fundo venceu por 2 a 0 e levantou o troféu de pela quinta vez.

Destaques individuais

O título também rendeu prêmios individuais às atletas da equipe. Alessandra Karina foi escolhida a melhor atacante e a Jogadora Mais Valiosa (MVP) do torneio. Rafaella Lima foi eleita a melhor levantadora, e Bianca Thomazi levou o prêmio de melhor líbero.

Agora, o foco se volta para os compromissos oficiais da Federação Gaúcha de Voleibol (FGV). Nos dias 3 e 4 de maio, Passo Fundo será sede da Etapa Classificatória da Copa Cláudio Braga.