Ypiranga vence São Luiz no último amistoso antes da estreia na Série C do Brasileirão

Ypiranga bateu o São Luiz, em Ijuí. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

São Luiz e Ypiranga fizeram um amistoso em preparação para a Série D e Série C do Brasileirão, respectivamente. O Canarinho foi até Ijuí e venceu o Rubro por 2 a 1.

O Ypiranga saiu na frente, aos 32 minutos, com o gol de Felipe Marques. O time do Sul do Estado empatou ainda no primeiro tempo com Igor.

O gol da vitória do time de Erechim aconteceu aos 48min do segundo tempo, com Valber.

O foco do Ypiranga agora será a estreia na Série C. O Canarinho estreia no dia 14, contra o Londrina, no Paraná.