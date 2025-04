Torcedores do Passo Fundo se mobilizam para renovar a pintura do Estádio Vermelhão da Serra

Antes da estreia do Esporte Clube Passo Fundo na Divisão de Acesso, torcedores do Clube se reuniram para renovar a pintura do Estádio Vermelhão da Serra . A atividade aconteceu durante o domingo (6).

Cerca de 15 pessoas participaram do movimento chamado de "Alento das Tintas" , que acontece há 13 anos. Segundo o diretor de Marketing do ECPF, Marcelo Cassol, os patrocinadores cedem a tinta para o Clube e os torcedores realizam a mão de obra de forma voluntária .

— É um momento de integração do Clube com a torcida. Nossa torcida sempre foi participativa e disposta a ajudar, não somente durante as partidas. O 'Alento das tintas' é algo que começou em meados de 2012 e aconteceu em diversos anos, demonstra o sentimento e compromisso destes torcedores com o Esporte Clube Passo Fundo — disse Cassol, que fez parte da torcida organizada DDP durante 17 anos e, desde o ano passado, faz parte da diretoria do Clube.