Depois de vencer o Cruzeiro na primeira partida das oitavas de final do Campeonato Brasileiro, a Yeesco Futsal começa sua preparação para o jogo de volta, que ocorrerá na terça-feira (13.) O time gaúcho foi até Minas Gerais e bateu, no último sábado (4), o Cruzeiro por 3 a 2, com direito a hat-trick de Rick. Esta também foi a primeira vitória do clube fora de casa.