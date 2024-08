O Passo Fundo Futsal (PFF) ainda tem dois jogos a menos do que a maioria dos adversários, mas mesmo o time assumiu a liderança do Gauchão. Na noite desta terça-feira (6), a equipe venceu em casa a ANBF, de Novo Barreiro, por 4 a 2 e se manteve com 100% de aproveitamento em cinco jogos na competição.