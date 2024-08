O Atlântico levou a melhor do clássico gaúcho pela Liga Nacional de Futsal (LNF). O Galo recebeu a ACBF nesta segunda-feira (12), e goleou por 7 a 2. Com o resultado, o clube de Erechim ultrapassou o rival na tabela de classificação e ocupa a quarta colocação, com 40 pontos. O time da Serra caiu para a quinta posição, com 38.