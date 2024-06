O Ypiranga venceu a quinta partida na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (23), e para o técnico Thiago Carvalho os três pontos diante do São José passaram pela escalação inicial. Isso porque o comandante auriverde já previa dificuldades com o gramado sintético do Estádio Passo D'Areia e promoveu três alterações.