Neste domingo (23), tem duelo gaúcho pela Série C do Campeonato Brasileiro. São José e Ypiranga entram em campo às 16h30min, no Estádio Passo d'Areia, em partida válida pela 10ª rodada. E o momento dos clubes são distintos na competição. Enquanto o Zeca busca fugir da última colocação da zona do rebaixamento, o Canarinho segue com o objetivo de se manter entre os oito times que avançam à próxima fase.