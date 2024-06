O Ypiranga levou a melhor no clássico gaúcho pela Série C do Campeonato Brasileiro. Neste domingo (23), o Canarinho venceu o São José por 1 a 0, no Estádio Passo D'Areia. Com o resultado, o Canarinho permanece na oitava colocação da competição, com 15 pontos e deixa o Zeca na lanterna, com quatro.