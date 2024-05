A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu uma nota oficial na tarde desta terça-feira adiando os todos os jogos envolvendo clubes gaúchos como mandantes e visitantes em todas as competições nacionais. A decisão interfere diretamente o Ypiranga, que também terá as suas partidas afetadas na Série C do Brasileirão e na Copa do Brasil.