O Atlântico inicia nesta segunda-feira (20), a decisão por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil de futsal. Depois se superar o Joinville na primeira fase, o adversário nas oitavas será o Chopinzinho, do Paraná. O primeiro confronto entre as equipes será às 20h, no Ginásio Deonisto Debona, na cidade do adversário.