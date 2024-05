O Atlântico somou mais um ponto na Liga Nacional de Futsal (LNF). Neste domingo (12), o Galo viajou até Uberlândia para enfrentar o Praia Clube e, após sair atrás no placar, buscou a igualdade em 1 a 1. Com isso, continua na sexta posição, com 13 pontos, enquanto o time mineiro está em terceiro, com 15 pontos e um jogo a mais.