A torcida do periquito viu o time estrear em casa com vitória na manhã deste domingo (21). O Gaúcho venceu o Veranópolis por 2 a 1, pela Divisão de Acesso, com gols de Maicon Assis, aos 28 do primeiro tempo e Yan Philippe, aos 48 da etapa final. O zagueiro Erik César, que jogou no time passo-fundense, descontou aos 53 do segundo tempo para os visitantes.