Após a eliminação do São Luiz no Gauchão, neste sábado (9), o técnico Alessandro Telles fez uma avaliação da derrota contra o Inter e também do desempenho do clube na competição. Apesar de ter encerrado sua participação nas quartas de final, o Rubro conquistou uma vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro em 2025.