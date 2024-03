Faltando uma semana para o jogo da segunda fase da Copa do Brasil, o São Luiz se prepara para um dos jogos mais importantes de sua história. Na próxima quarta-feira (13), o Rubro enfrentará o América-RN, em Natal. O adversário tem passado por altos e baixos nos últimos meses e, no fim de semana, conquistou o primeiro turno do Campeonato Potiguar.