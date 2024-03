Adversário do Inter nas quartas de final do Gauchão, o treinador do São Luiz, Alessandro Telles, não nega as diferenças que separam os dois clubes. Além das vantagens financeiras e de estrutura, o Colorado pode jogar pelo empate no fim de semana. O comandante do time de Ijuí acredita que só "a partida perfeita" pode dar a classificação.