Os mais de 2.400 torcedores do São Luiz que estavam no Estádio 19 de Outubro na noite desta quarta-feira (21) terão belas recordações. Na vitória diante do Ituano, que rendeu a classificação do time gaúcho para a segunda fase da Copa do Brasil, o Rubro encerrou a sequência de cinco jogos sem vencer e, de quebra, apresentou um bom futebol.