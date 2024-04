A estreia do atual campeão da Liga Nacional de Futsal (LNF) diante da torcida, nesta temporada, foi positiva. Nesta quinta-feira (28), o Atlântico venceu o Marreco de virada por 6 a 3, no Caldeirão do Galo, pela segunda rodada da competição e conquistou os três primeiros pontos na tabela de classificação.