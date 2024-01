Vencer a dupla Gre-Nal é motivo de superação para as equipes do interior que disputam o Gauchão 2024. Apesar da diferença técnica entre os times, clubes como o São Luiz, por exemplo, traçam estratégias para bater os gigantes da Capital. No caso do Rubro, o time quer aproveitar o fato de o Inter ter poucos dias de trabalhos de pré-temporada para tentar sair com a vitória no duelo desta quarta—feira (24), no Estádio 19 de Outubro, em Ijuí.