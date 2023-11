Até onde vai a paixão de um torcedor por seu clube? Para Ana Basso, gremista de Erechim, cidade do Norte do RS, essa é uma pergunta difícil de responder. A torcedora enfrentou mais de 36 horas de viagem para acompanhar o Grêmio, diante do Botafogo, no Rio de Janeiro. Entretanto, antes de ver o show de Luis Suárez no Estádio São Januário, a aventura teve algumas emoções a mais.