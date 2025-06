Em jogo inédito, Ypiranga vence Ponte Preta fora de casa e chega na parte de cima da tabela na Série C 

Igor Morais garantiu a primeira vitória do Canarinho fora de casa. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

No primeiro confronto da história entre as equipes, o Ypiranga levou a melhor e venceu a líder Ponte Preta por 1 a 0, fora de casa, nesta segunda-feira (2). Com o resultado, o Canarinho chegou aos 13 pontos e subiu para a quarta colocação da Série C do Brasileirão — três atrás da Macaca.

Agora o time gaúcho terá duas semanas de folga até o próximo compromisso. No dia 15, um domingo, o Canarinho recebe o Confiança, às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa.

O jogo

O Ypiranga começou a partida sendo pressionado pela Ponte Preta, mas depois dos 20 minutos conseguiu equilibrar as ações do jogo. A situação do Canarinho melhorou aos 31, quando ficou com um jogador a mais em campo, depois que o volante Dudu recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

O time gaúcho começou a ter o controle da posse de bola e soube administrar as jogadas do meio para frente. Na insistência de criar jogadas, o Ypiranga conseguiu abrir o placar após uma cobrança de escanteio pelo lado esquerdo. Aos 46, Lucas Ramos cobrou fechado e o zagueiro Igor Moraes subiu mais alto para desviar para o fundo da rede: 1 a 0.

Depois do intervalo, o Canarinho seguiu pressionando e criando mais oportunidades para ampliar o placar. Aos sete minutos, Willian Gomes cruzou para Cristiano, na área, cabecear e obrigar o goleiro Diogo Silva a fazer uma boa defesa.

A Ponte Preta começou a crescer no jogo e teve duas oportunidades em sequência para tentar chegar ao gol de empate. Aos 19, Jean Dias cobrou falta, ergueu na área e Lucas Cândido cabeceou no travessão. Sete minutos depois, após jogada pela direita, Maguinho recebeu na entrada da área e arriscou uma finalização para defesa do goleiro Zé Carlos.

Na sequência da partida, o técnico Matheus Costa optou por retrair a equipe gaúcha e perdeu o setor de criação. Com isso, o Ypiranga começou a sofrer com a pressão da Macaca, mas logo conseguiu ter a posse de bola novamente para administrar a vantagem.

Os visitantes até levaram sufoco nos acréscimos, quando a Ponte Preta chegou a balançar a rede com Everton Brito. O bandeirinha, no entanto, assinalou impedimento na jogada, para sorte do Canarinho, que assegurou a primeira vitória fora de casa nesta Série C: 1 a 0.