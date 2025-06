União Frederiquense é derrotado fora de casa pelo Brasil-Far na Divisão de Acesso

O União Frederiquense perdeu para o Brasil de Farroupilha por 3 a 0 neste domingo (1º), em partida válida pela quarta rodada da Divisão de Acesso. O placar foi definido no segundo tempo, com gols de Maurício e Denílson, que marcou duas vezes. O Leão da Colina teve dificuldade em manter a organização defensiva, e agora conhece a primeira derrota no campeonato.