Campeão da Libertadores de Futsal, jogador do Lagoa foi emprestado ao Peñarol

Ribeirão disputou a competição em Luque, no Paraguai. Paulo Petkoff Mañana / Peñarol Futsal

O Peñarol conquistou neste domingo (1º) o título inédito da Libertadores de Futsal, ao derrotar o Magnus por 3 a 1 na grande decisão. O elenco uruguaio contou com quatro jogadores brasileiros, mas um tem conexão especial com o Rio Grande do Sul: Jhonata Ribeirão.

O ala, de 28 anos, pertence ao Lagoa Futsal, de Lagoa Vermelha. A equipe gaúcha emprestou o jogador ao Penãrol somente para a disputa dos seis jogos da competição sul-americana. Na grande final, Jhonata contribuiu com uma assistência para o primeiro dos três gols que a equipe uruguaia anotou contra o Magnus.

Ala ajudou Peñarol conquistar o primeiro título da Libertadores. Arquivo Pessoal

Ribeirão chegou a Lagoa Vermelha no início desta temporada e em março conquistou a Supertaça Farroupilha com a camisa do Lagoa, ao vencer o Passo Fundo, seu ex-clube, na prorrogação.

Após a disputa da Libertadores, o jogador já deixou Luque, no Paraguai, para retornar ao Rio Grande do Sul.

— É um momento mágico em minha carreira. Um sonho realizado. É um título muito difícil de ser conquistado. Entramos para a história da Libertadores e também do Peñarol. Agora é virar a chave para tentar fazer história novamente e conseguir uma vaga inédita para o Lagoa na final do Gauchão — destacou Ribeirão.