Técnico do Ypiranga diz que estratégia para vencer Ponte Preta "foi muito bem montada"

Igor Morais assegurou a vitória do Canarinho diante da Ponte Preta. Pablo Nunes / Ypiranga, Divulgação

O Ypiranga, que vivia um momento de instabilidade na Série C do Brasileirão, conquistou uma vitória muito importante contra a Ponte Preta, nesta segunda-feira (2). Foi a primeira vez nesta edição que o time do técnico Matheus Costa apresentou uma boa atuação e conquistou três pontos fora de casa.

Em entrevista coletiva após o 1 a 0, o comandante valorizou a estratégia de jogo adotada para o confronto desta noite. Matheus Costa, inclusive, fechou todos os trabalhos da semana à imprensa para poder trabalhar e ajustar o posicionamento de seus jogadores.

— Acompanhamos muito a equipe da Ponte Preta, que dispensa comentários pelo nível dos atletas e que, além disso, é a que mais coloca bola na área da Série C. Procuramos recuar o Charles e mantê-lo ao lado do Willian Gomes e do Igor Morais, fazendo uma linha de cinco e tentando impedir o jogo pelos lados. Isso ficou muito evidente no final do jogo, quando a Ponte Preta insistia em colocar a bola na nossa área.

A vitória deixou o Canarinho com uma certa tranquilidade na tabela de classificação. O clube chegou aos 13 pontos, ganhou quatro posições e saltou para a quarta colocação da competição — três atrás da líder Ponte Preta.

— Sabemos que é difícil entrar no G-8 e agora será muito mais para nos mantermos. Hoje (segunda-feira) foi uma vitória para mostrar o valor de todos que estão envolvidos nesse projeto. Enfrentamos o líder, fora de casa, fizemos uma grande partida e vencemos — enfatizou o comandante.

Agora o Ypiranga terá duas semanas de folga até o próximo compromisso na Série C. A equipe volta a campo no dia 15, um domingo, quando recebe o Confiança, às 19h, no Estádio Colosso da Lagoa.

— Vamos enfrentar uma equipe que vem de uma vitória, mas que se encontra na zona do rebaixamento. Nesses 15 dias vamos recuperar todos os jogadores para irmos mais preparados para a próxima batalha — concluiu.

No momento, o Ypiranga tem quatro jogadores no departamento médico. O goleiro Edson, com crise de lombociatalgia, o volante João Paulo, com dor no quadril e o meia Jean Pyerre, com uma lesão na coxa posterior esquerda. Outro volante, Luciano está em transição com a preparação física.