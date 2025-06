Com dois gols de Vinícius Spaniol, Passo Fundo garante primeira vitória na Divisão de Acesso

Partida aconteceu no Estádio Antônio David Farina.

Foi fora de casa que o Passo Fundo conquistou a sua primeira vitória na Divisão de Acesso , ao derrotar o Veranópolis por 2 a 1 neste domingo (1º), no Estádio Antônio David Farina. A equipe, que vinha de uma incômoda sequência de três empates, sendo os dois últimos em casa, impôs seu estilo de jogo e agora chega aos seis pontos na competição .

O primeiro tempo começou com as equipes se estudando, sem ameaças dos dois lados. Mas aos 17 minutos, o tricolor abriu o placar. Xandy fez lançamento de maestro para Augusto, que cruzou na medida para Vinícius Spaniol finalizar com força na entrada da pequena área. Os mandantes correram para atingir a igualdade, mas o Passo Fundo manteve a vantagem até o intervalo.