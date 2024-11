Quatro equipes ainda lutam para chegar à final da Liga Nacional de Futsal (LNF): Jaraguá, Pato Futsal, Praia Clube e Umuarama. Mas, independente de qual delas passar nas semifinais neste fim de semana, os finalistas terão um longo caminho até o palco da grande decisão. Conforme anunciado pelos organizadores em julho, o confronto decisivo será realizado em Carlos Barbosa, aqui no Rio Grande do Sul, no dia 15 de dezembro.