O sonho de qualquer time é conquistar o título. Para a Yeesco Futsal conquistar o título do Campeonato Brasileiro precisará de muita superação. Às vésperas de iniciar a disputa das semifinais da competição, sofre com algumas baixas no elenco e conta com apenas 10 atletas aptos a jogar. Sendo somente sete jogadores de linha. Os outros três são goleiros.