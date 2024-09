A semana que abre o mês de outubro será decisiva para a Yeesco Futsal. O time se prepara para o primeiro jogo da semifinal do Brasileirão de Futsal contra o Apodi, do Rio Grande do Norte. A partida será no sábado (5), às 10h, na Arena Comercial, em Passo Fundo. Por isso, o clube já preparou a logística para o duelo.