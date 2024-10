Nesta segunda (30), no mesmo horário em que o elenco principal do Atlântico comemorava a conquista da Copa do Brasil de Futsal pelas ruas de Erechim, os jogadores do sub-20 entraram em quadra pelas oitavas da Série Ouro. No primeiro confronto, tudo igual: 0 a 0 contra o São José, em Cachoeira do Sul.