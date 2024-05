Estão abertas até 29 de julho as inscrições para o Vestibular de Inverno da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí). São oferecidos 28 cursos presenciais nos campi de Ijuí, Panambi, Santa Rosa e Três Passos (confira a lista abaixo). Para se inscrever, basta acessar o site da instituição.