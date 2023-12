Com mais de 3 milhões de inscritos no YouTube, o passo-fundense Daniel Ferretto ganhou destaque ao se tornar o dono do maior canal de matemática do Brasil e da América Latina. Natural de Passo Fundo, a notoriedade nas redes veio através do seu jeito cordial, simples e fácil de ensinar a disciplina, que é uma das mais "temidas" pelos estudantes brasileiros.