O desempenho dos estudantes em Matemática e em Leitura nos países ricos durante a pandemia teve a maior queda da história no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa, na sigla em inglês). Os resultados do exame, que avalia alunos de 15 anos, foram divulgados nesta terça-feira (5). Já com notas muito baixas ao longo de todas as edições do Pisa, o Brasil piorou o seu resultado, mas, ainda assim, conseguiu subir algumas posições no ranking.