Para reduzir o impacto da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, o Conselho Monetário Nacional (CMN) aprovou a suspensão imediata dos prazos em débitos de operações de crédito entre os produtores rurais por 90 dias. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (13) e é válida para os municípios atingidos.