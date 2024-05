Passo Fundo está entre os municípios gaúchos que tiveram o prazo para declaração do imposto de renda prorrogado por causa das enchentes que causaram mortos e causaram estragos no Rio Grande do Sul. Uma portaria da Receita Federal publicada em edição extraordinária do Diário Oficial da União adiou de 31 de maio para 31 de agosto o prazo de entrega nas localidades atingidas.