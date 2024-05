Com o anúncio mais recente feito pela Caixa Econômica Federal na terça-feira (21), chegou a 359 o número de municípios gaúchos aptos a utilizar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em decorrência das chuvas. Só na Região Norte, cem cidades tiveram o recurso liberado (confira a lista abaixo).