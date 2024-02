O preço da saca de soja de 60 quilos teve queda de 34% em comparação com a safra do último ano no RS. O valor caiu de R$ 167, cotado em fevereiro de 2023, para R$ 111, em média, conforme dados da Federação das Cooperativas Agropecuárias (Fecoagro/RS). Em apenas um mês, a queda foi de 8% — a saca era avaliada em R$ 121 em janeiro.