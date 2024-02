Em seis horas, nesta terça-feira (13), Passo Fundo registrou o maior acumulado de chuva do Estado, 57,4 milímetros, até as 7h. Os dados são do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). O volume representa 40% da média esperada para o mês de fevereiro na cidade, que é de 140,9 milímetros.