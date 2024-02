Produtores do norte gaúcho estimam uma colheita de uva menor em 2024 por causa do excesso de chuva que atingiu a região na época em que acontece o plantio e maturação do fruto. Nos meses de outubro e novembro, por exemplo, choveu 405,4mm e 533,2mm em Passo Fundo, mais que as médias previstas de 239,4mm e 160mm, respectivamente.