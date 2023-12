O grande volume de chuva que atinge a Serra desde setembro causará uma quebra nesta safra da uva. Ainda não há uma projeção sobre qual deve ser a queda, mas produtores estimam perdas entre 30% e 50%, de acordo com a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa) de Caxias do Sul. Como percebe o secretário Rudimar Menegotto, que visitou agricultores, além de o clima atrapalhar no ciclo da uva, o surgimento de doenças por conta da umidade também prejudicou a produção.