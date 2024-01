Das propriedades de 30 agricultores do interior de Caxias do Sul sairão as uvas que adoçarão o paladar dos milhares de visitantes que passarem pela Festa Nacional da Uva, entre 15 de fevereiro e 3 de março. Ao longo do evento, a tradição em distribuir gratuitamente um cacho da fruta símbolo da região será mantida - mesmo com uma safra que pode ser até 50% menor em relação ao ano passado. A estimativa é de que ao menos 150 toneladas do produto sejam entregues para quem passar pelos Pavilhões ou assistir aos seis desfiles na Rua Sinimbu.