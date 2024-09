Claudião Notícia

Cachorro-quente de Passo Fundo ganhou o Brasil e faz sucesso na Avenida Paulista

Vídeos do lanche viralizaram nas redes sociais, com quase 200 milhões de visualizações. Receita do Cachorrão foi criada na unidade da Rua Coronel Pelegrini, na Vila Rodrigues

07/09/2024 - 05h00min Atualizada em 12/09/2024 - 12h46min