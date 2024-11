O cantor Paulinho Dill, vocalista da banda Os Atuais, permanece internado na unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Vida & Saúde, em Santa Rosa, no Noroeste, após sofrer um grave acidente de trânsito. De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital às 6h48min desta quarta-feira (13), o músico encontra-se em estado estável.