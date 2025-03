Carnaval popular de Passo Fundo acontece no domingo; veja as atrações

Escolas de samba e música ao vivo vão embalar o domingo (2) de Carnaval em Passo Fundo , em mais uma edição do Carnaval Popular. O evento acontece das 17h às 21h, no Parque da Gare.

— Nosso objetivo é garantir que todos possam aproveitar a energia do Carnaval em um ambiente seguro e acolhedor. Ao realizar o evento no Parque da Gare, reforçamos o compromisso da Prefeitura em promover arte, cultura e bem-estar para a população.

As atrações confirmadas do evento são a Orquestra de Marchinhas, bloco Confraria do Samba, Sociedade Beneficente e Cultural União da Vila, Acadêmicos do Chalaça e o Grupo Sambah.