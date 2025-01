Passo Fundo não terá desfile de Carnaval neste ano; evento de rua ocorrerá no dia 2 de março

Evento gratuito deve acontecer no dia 2 de março, no Parque da Gare.

Nesta semana, a Secretaria de Cultura se reuniu com os representantes das escolas de samba da cidade, e definiu que n ão haverá tempo hábil para buscar recursos para o desfile deste ano.

Em conjunto, o grupo definiu que deve buscar alternativas para viabilizar a realização do desfile de rua em 2026, incluindo a captação de recursos estaduais e federais.

Mesmo sem o desfile, a prefeitura organizará o "Carnaval Popular" no Parque da Gare, no dia 2 de março. O evento deve receber as escolas de samba, além de shows e atrações culturais.