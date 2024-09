A 29ª edição do Toca do Ratão, os dez anos do espetáculo Faixa de Graça, stand up, monólogo e literatura movimentam Passo Fundo e Carazinho nos próximos dias. Confira os destaques da agenda cultural e programe-se para aproveitar os diferentes eventos que começam já nesta quinta-feira (4) no norte do RS.